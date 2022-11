Nato: prossimo summit si terrà in Lituania l'11-12 luglio 2023

Bruxelles, 9 nov. Si terrà in Lituania l'11 ed il 12 luglio del 2023 il prossimo summit dei capi di Stato e di governo della Nato. Lo ha annunciato il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, in una nota.

"Ci troviamo di fronte all'ambiente di sicurezza più complesso e imprevedibile dai tempi della Guerra Fredda. L'incontro di Vilnius sarà un'opportunità per i capi di Stato e di governo alleati di concordare ulteriori passi per rafforzare la nostra deterrenza e difesa e riesaminare gli aumenti significativi della spesa per la difesa, nonché per continuare il nostro sostegno all'Ucraina", ha dichiarato Stoltenberg, secondo cui "in un'era di crescente competizione strategica, il legame transatlantico tra Europa e Nord America nella Nato continua ad essere essenziale per la sicurezza del nostro miliardo di cittadini".

