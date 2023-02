Nella clinica AraMedica per ritrovare l'armonia psico-fisica

Centro di eccellenza di medicina estetica e chirurgia plastica a Lecce, offre pacchetti all inclusive per trasformare i soggiorni medicali in viaggi di relax e benessere

Lecce, 2 febbraio 2023. Unire un intervento medico per ritrovare il proprio equilibrio fisico e mentale ad un viaggio di relax o di visita alle bellezze paesaggistiche e culturali del Salento, magari concedendosi un tuffo nel mare cristallino o gustandosi qualche piatto tipico pugliese.

È una delle peculiarità che contraddistingue AraMedica, clinica di medicina estetica e chirurgia plastica, aperta lo scorso giugno e già diventata punto di riferimento per Lecce e non solo. Grazie all'esperienza di Aratravel, ente specializzato nel turismo medicale, può organizzare in tutti i dettagli un soggiorno anche di più giorni occupandosi della prenotazione dei voli, del servizio transfer, dei pernottamenti, della consulenza medica personalizzata, dell'assistenza 24 ore su 24 ma anche di tour guidati personalizzati. “Dal 2012 ci occupiamo di turismo medicale – spiega Marcello Martiriggiano, fondatore e Ceo di Aratravel e AraMedica – siamo stati la prima agenzia a portare in Italia la novità del trapianto dei capelli in Turchia. Operiamo in diversi mercati oltre a quello italiano: siamo presenti coi nostri uffici in Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Brasile, Argentina e Irlanda. Oggi abbiamo deciso di aggiungere una nuova destinazione, nella splendida Lecce, per i pazienti che intendono ottenere l'armonia psico-fisica mediante trattamenti estetici e chirurgici d'elevata professionalità”. Nella clinica uno staff medico di professionisti di fama internazionale realizza interventi di chirurgia estetica quali rinoplastica e rinosettoplastica, lipofilling, mentoplastica, mastoplastica, blefaroplastica, otoplastica e lifting viso, oltre a trapianti di capelli e trattamenti di tricologia; per quanto riguarda la medicina estetica sono previste tecniche come emsculpt, onda coolwalves, epilazione laser, filler, trattamento delle vene varicose, rimozione dei tatuaggi, ago d'oro, criolipolisi.

La clinica è ospitata in un complesso storico della città costruito nel 1700, tornato a nuova vita grazie a un restyling essenziale e sobrio; è dotata di due sale operatorie, tre ambulatori per visite specialistiche e stanze per il pre e post operatorio. Il percorso terapeutico è personalizzato in base alle necessità del paziente grazie a diagnosi accurate, consulenze anche in remoto tramite telemedicina, tecniche chirurgiche sempre più sofisticate, macchinari di ultima generazione, un'equipe affiatata e altamente specializzata. “Nonostante l'elevata qualità delle prestazioni mediche e dei servizi offerti – conclude Marcello Martiriggiano – riusciamo ad avere prezzi bassi poiché i nostri medici sono tutti interni alla struttura. In questo modo possono anche offrire una maggiore continuità terapeutica ed un'assistenza costante”.

