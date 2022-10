Nestlé: aumento prezzi spinge fatturato nei primi nove mesi

Vevey, 19 ott. (Adnkronos/Ats) - Ricavi in aumento nei primi nove mesi dell'anno per il colosso del settore alimentare Nestlé, grazie in particolare all'incremento dei prezzi. Il fatturato tra gennaio e settembre si è attestato a 69,1 miliardi di franchi, facendo segnare una crescita organica dell'8,5% su base annua. Lo ha reso noto oggi la multinazionale con sede a Vevey.

A spingere i risultati dell'azienda è stato soprattutto il balzo in avanti dei prezzi del 7,5%, ma anche un incremento dei volumi dell'1,0%. A livello settoriale, hanno fatto da locomotiva i prodotti per animali domestici e il caffè. Rispetto al primo semestre dell'anno (+8,1% a livello organico), Nestlé ha quindi accelerato ulteriormente il ritmo di crescita, che nel solo terzo trimestre ha raggiunto il 9,3%.

Nestlé ha continuato ad adeguare i prezzi in modo responsabile in risposta all'inflazione, ha assicurato il Ceo Mark Schneider. Per l'intero anno, Nestlé prevede una crescita organica di circa l'8%. In precedenza, l'obiettivo era del 7-8%. Il margine operativo dovrebbe rimanere intorno al 17,0%.

