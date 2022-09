Nissan, Messina nuovo Vice Presidente Finance e Information Technology

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Massimiliano Messina assume la carica di Senior Vice President Finance and Information Technology della Regione Nissan AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa, Oceania). Con oltre 25 anni di esperienza maturata a livello internazionale in aziende come GM, Chevrolet e Cadillac Europe, e una vasta conoscenza di Strategia Aziendale in un settore in rapida evoluzione come quello automobilistico, Messina avrá un ruolo chiave nel perseguimento degli obiettivi commerciali Nissan, nella realizzazione dei piani futuri del Marchio nella Regione e nel sostegno alla trasformazione del business e all'elettrificazione del mix di vendite. Un obiettivo cruciale sará quello di contribuire al consolidamento finanziario e fiscale della Regione AMIEO. Messina, inoltre, lavorerá insieme al suo team per mettere a disposizione dell'organizzazione un sistema informativo ottimizzato e per ideare soluzioni digitali end-to-end avanzate che offrano velocitá, precisione ed efficienza ai clienti Nissan attraverso varie funzioni. "Questo é un momento importante per entrare a far parte di Nissan, con nuove vetture in fase di lancio nella Regione e le attivitá di realizzazione del piano Ambition 2030 che si stanno intensificando. Per varietá di prodotti, diversitá culturali e opportunitá di business, la Regione AMIEO svolge un ruolo cruciale nella strategia globale Nissan e sono onorato del ruolo che mi é stato assegnato" ha dichiarato Messina. Messina succede a George Leondis, promosso al ruolo globale di Corporate Vice President, Product, Research & Development and Monozukuri Control, con sede a Yokohama, Giappone. Messina risponde a Guillaume Cartier, Chairperson AMIEO, e ha sede a Montigny-le-Bretonneux, in Francia. "Continuiamo a rafforzare l'organizzazione della Regione Nissan AMIEO, mentre ci avviciniamo al completamento del piano Nissan NEXT e procediamo con Ambition 2030, la visione a lungo termine di Nissan per un mondo piú pulito, piú sicuro e piú inclusivo" ha dichiarato Guillaume Cartier, Chairperson AMIEO. "Con il suo ricco bagaglio di competenze ed esperienze, Max é un inserimento di grande valore ai vertici di Nissan e trai suoi principali impegni ci sará quello di accrescere il valore per gli azionisti. Non vedo l'ora di lavorare con lui e guidare il successo di Nissan nella nostra Regione". foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 01-Set-22 11:19

