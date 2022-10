Nordcorea: Nato condanna test balistico di Pyongyang

Bruxelles, 4 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - "Condanno fermamente i test missilistici pericolosi e destabilizzanti della Corea del Nord che violano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sui social, dove ha condannato il test della Corea del Nord con un missile balistico che ha sorvolato il Giappone ed è caduto nell'Oceano Pacifico.

Stoltenberg ha chiesto a Pyongyang di abbandonare il suo programma nucleare e di impegnarsi nella diplomazia, riaffermando la solidarietà degli alleati della Nato con Giappone e Corea del Sud, le principali vittime dell'insicurezza generata dal regime di Kim Jong Un.

È la prima volta in cinque anni che la Corea del Nord lancia un missile balistico sul territorio giapponese, il cui governo ha esortato la popolazione delle prefetture di Hokkaido e Aomori, nel nord del Paese, affinché i residenti corressero immediatamente ai ripari per mettersi in salvo. Tokyo ha denunciato che le azioni della Corea del Nord "minacciano la pace e la sicurezza del Giappone, della regione e della comunità internazionale e rappresentano una seria sfida per l'intera comunità internazionale".

