Salerno. Sta per terminare l'esperienza di Franck Ribery con la maglia della Salernitana. L'esterno offensivo classe '83, infatti, è molto vicino alla risoluzione consensuale con il club granata e il conseguente addio al calcio giocato. Infatti il francese, fermo dallo scorso agosto per un'infiammazione al ginocchio, è costretto a fermarsi a causa dei ripetuti problemi all'articolazione che lo stanno tenendo lontano dal campo. Per Ribery però non sarà un addio alla Salernitana: dopo la rescissione, infatti, il francese resterà nel club di Iervolino con un nuovo ruolo da ricoprire.

Miami. "La Mls e gli Stati Uniti mi hanno fatto imparare e capire come posso godermi tutto ciò che prima non ero in grado di fare. Amo mia figlia e mia moglie, la mia vita ruota attorno a loro, sono con me nel bene e nel male. Per quanto riguarda le altre attività, magari mi piacerebbe esplorare il mondo della cucina, magari suonare la chitarra o imparare l'inglese, ma non ho alcuna intenzione di restare nel calcio, almeno a breve termine". Lo dice Gonzalo Higuain in merito al suo futuro dopo il ritiro dal mondo del calcio che avverrà al termine della stagione di Mls con l'Inter Miami. "È un mondo che ogni giorno diventa sempre più tossico e non mi ci vedo più dentro, voglio allontanarmi dallo sport -aggiunge l'ex attaccante di Real Madrid, Juve e Napoli-. Sì, lo guarderò, ma so cosa ho vissuto. Penso sia solo un mondo a cui non appartengo tanto quanto pensavo di appartenere inizialmente. Dopo il calcio voglio aprire la mia mente e godermi la mia famiglia e la mia vita".

Roma. Oltre alla sconfitta subita negli ultimi minuti dal Betis Siviglia, la Roma deve fare i conti ora con il problema occorso a Zeki Celik. Il terzino turco, infatti, è stato costretto a uscire dal campo dopo appena cinque minuti per un infortunio subito dopo un contrasto con il compagno di squadra Gianluca Mancini. Gli esami strumentali che il calciatore ha effettuato oggi hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Celik inizierà subito la terapia conservativa, ma dovrà stare lontano dal campo circa 2 mesi.

Roma. "A Niels Liedholm, mister del secondo scudetto giallorosso, intitoleremo un'area verde di oltre 5mila metri quadrati nei pressi di via Gustavo D'Arpe, nel quartiere di Trigoria”. Ad annunciarlo l'assessore capitolino allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda Alessandro Onorato.

Roma. È on air da oggi il nuovo spot Tim della campagna di comunicazione ‘La Forza delle Connessioni' con un testimonial d'eccezione, Marcell Jacobs. La storia dell'uomo più veloce del mondo, campione olimpico ed europeo dei 100 metri piani, rappresenta al meglio la velocità della rete mobile di Tim, sicura e affidabile, e l'importanza della connettività che aiuta ad avvicinarsi, a superare le distanze, a trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre più ambiziosi. Lo spot, di 30”, è accompagnato dalla hit dei Måneskin ‘Supermodel' ed è in onda sulle principali Tv nazionali e su impianti digitali iconici e d'impatto.

Roma. In occasione della 95esima edizione del Derby Italiano del Trotto, la corsa dedicata ai trottatori italiani di 3 anni che rappresenta la vetrina più prestigiosa per i cavalli nostrani della disciplina - l'appuntamento più atteso da allevatori, proprietari, professionisti e appassionati - sarà presentata una mostra con le maglie di Roma e Lazio in un suggestivo derby anche del calcio romano. A cura di Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane e del suo Comitato romano.

Astana. Novak Djokovic si qualifica per la semifinale del torneo Atp 500 di Astana (cemento indoor, montepremi 1.900.000 dollari). Il serbo, numero 7 del mondo e quarta testa di serie, supera il russo Karen Khachanov, numero 18 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 25 minuti.

Astana. Daniil Medvedev vola in semifinale nel torneo Atp 500 di Astana (cemento indoor, montepremi 1.900.000 dollari). Il russo, numero 4 del mondo e seconda testa di serie, supera lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 21 del ranking Atp, con il severo punteggio di 6-1, 6-1 in un'ora e 6 minuti. Medvedev affronterà in semifinale il serbo Novak Djokovic, numero 7 del mondo e 4 del seeding.

Roma. Il Direttore Tecnico Emanuele Renzini ha scelto la squadra italiana che prenderà parte all'Europeo Elite femminile 2022 di pugilato, in programma a Buvda (Montenegro) dall'11 al 23 ottobre. Saranno nove le azzurre che calcheranno il ring del Mediterranean Sport Center: Roberta Bonatti (C. S. Carabinieri, 48 kg), Sorrentino (C. S. Carabinieri, 50 kg), Olena Savchuk (Sauli Boxe, 52 kg), Sirine Chaarabi (G. S. Fiamme Oro, 54 kg), Irma Testa (G. S. Fiamme Oro, 57 kg), Alessia Mesiano (G. S. Fiamme Oro, 60 kg), Assunta Carfora (G. S. Fiamme Oro, 63 kg), Melissa Gemini (Pol. Fanum Viterbo, 70 kg) e Carlotta Paoletti (Olympic Planet, 75 kg).

Tashkent. Elios Manzi si è classificato al quinto posto nei 66 kg ai campionati del mondo di judo a Tashkent. Al termine di un percorso eccellente, infatti, il ventiseienne siciliano ha disputato la finale per il bronzo con il sudcoreano An Baul, ed è stato sconfitto. Domani a Tashkent in gara le categorie al limite dei 57 kg femminili, 73 kg maschili e tre azzurri in gara, Veronica Toniolo, Manuel Lombardo e Giovanni Esposito.

