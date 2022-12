Torino. La Juventus batte 1-0 il Rijeka nella seconda amichevole di questo fine 2022. A decidere il match disputato all'Allianz Stadium la rete al 28' della ripresa da Moise Kean. Tra i bianconeri in campo tanti giovani, spazio anche per il 2005 Dean Huijsen, difensore olandese, partito dal primo minuto.

Torino. "Oggi ha parlato il direttore generale Scanavino che si è presentato alla squadra e allo staff dicendo poche parole, ma giuste: 'La Juventus è la Juventus i programmi non cambiano ora e non cambieranno mai'. Noi siamo solo artefici del destino della Juventus in campo e dobbiamo pensare a questo. Sappiamo che la Juventus fa parte di uno dei più grandi gruppi industriali nel mondo. Poi la passione della società è infinita e per questo abbiamo più responsabilità. Poi dispiace leggere tutti i giorni altre cose ma sappiamo che appena inizierà il campionato passa tutto". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in zona mista dopo la vittoria in amichevole con il Rijeka.

Torino. "Per Rabiot non ci saranno problemi e neanche per Di Maria e Paredes. Angel e Leo sanno che dovranno essere importanti nella seconda parte dopo una prima parte con qualche problemino fisico. Di Maria l'ho sentito, è bello carico così come Paredes. La squadra deve essere consapevole di avere davanti 5 mesi importanti, l'obiettivo minimo è restare fra i primi 4, ma anche cercare di avvicinare il più possibile il Napoli che sta viaggiando forte. Poi ci sarà l'Europa League, la Coppa Italia... Sarebbe bello arrivare in fondo e giocare 36 partite". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 1-0 in amichevole con il Rijeka.

Buenos Aires. "Avere lui è un lusso, speriamo non sia stato il suo ultimo Mondiale. La 10 dovrà essere conservata per quando deciderà. Se non continuerà, si vedrà, ma manteniamo viva la speranza". Lo dice il ct dell'Argentina campione del mondo Lionel Scaloni in merito alla presenza di Lionel Messi al mondiale 2026. "Per ora credo che gli vada tenuto un posto per il prossimo Mondiale. Si è guadagnato il diritto di poter scegliere che fare della sua carriera e con la selezione argentina. Per me è stato un piacere averlo allenato", aggiunge Scaloni a 'Telenoche'.

Parigi. La sconfitta ai rigori contro l'Argentina non è andata giù a molti francesi, con l'arbitro Marciniak particolarmente contestato per alcune decisioni. Sul sito MesOpinions è partita una petizione per far rigiocare la partita, condita dalla spiegazione: "L'arbitraggio è stato totalmente venduto". Fin qui raccolte oltre 190.000 firme.

Barcellona. "È un giocatore del Psg, ha vinto la Coppa del Mondo ed è una cosa che ha fatto contenti i tifosi catalani, perché era un titolo che meritava. Ma non voglio generare aspettative che sono molto difficili in questo momento". Lo dice il presidente del Barcellona Joan Laporta, alla tv del club azulgrana, in merito ad un ritorno in Catalogna di Lionel Messi, che sembra sempre più vicino ad un rinnovo con i campioni di Francia.

Firenze. Tre giorni di lavoro e sessantasei giocatori coinvolti, in una nuova ‘tappa' del percorso intrapreso già nella scorsa stagione dalla Figc, per agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare così la base dei calciatori selezionabili: si è chiuso a Coverciano lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, il raduno che da martedì ha portato al Centro Tecnico Federale giocatori di Serie A, Serie B e militanti all'estero, divisi in due gruppi di lavoro.

Firenze. Sarà Firenze a ospitare l'edizione 2023 del Golden Gala Pietro Mennea. La tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma per venerdì 2 giugno 2023, si terrà allo stadio 'Luigi Ridolfi', impianto che ha già accolto con successo l'evento nel 2021. A formalizzare la scelta è stato il presidente della Fidal Stefano Mei nel corso della riunione del Consiglio Federale di stamattina.

Roma. Il Giro d'Italia 2023 si arricchisce di un altro protagonista. Dopo il campione del mondo in carica Remco Evenepoel, anche Primoz Roglic ha ufficializzato la sua partecipazione alla prossima corsa rosa, in programma dal 6 al 23 maggio. Nel corso della presentazione del team 2023, la Jumbo Visma ha svelato le carte per i grandi giri della prossima stagione: il capitano al Giro sarà lo sloveno, mentre al Tour de France speranze riposte sul campione in carica, Jonas Vingegaard. "Il Giro d'Italia è una gara che amo, ma che non ho ancora vinto - ha detto Roglic -. Mi sto ancora riprendendo dall'operazione, ma entro maggio spero di essere in buona forma. Farò tutto il possibile per riuscirci".

Roma. Con Lukas Hofer ancora fermo per qualche giorno ai box a causa dell'infiammazione ai tendini tibiali che lo hanno costretto a saltare le prime tre tappe di Coppa del mondo, sarà Tommaso Giacomel a prendere il posto del carabiniere altoatesino al fianco di Dorothea Wierer nel tradizionale appuntamento di fine anno con il Biathlon World Team Challenge Auf Schalke, che si disputa alla Veltins Arena di Gelsenkirchen mercoledì 28 dicembre, dopo due edizioni che sono state svolte a causa del Covid a Ruhpolding e senza pubblico.

