Notte ricercatori, Torino la dedica a Piero Angela

TORINO, 19 SET - Una dedica speciale a Piero Angela arriverà dalla Notte delle ricercatrici e dei ricercatori di Torino, tra venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre. Sarà al momento dell'inaugurazione della manifestazione - con un omaggio del Conservatorio di Torino - venerdì alle 17.30 nel cortile del Rettorato, alla presenza di Stefano Geuna e Guido Saracco, rettori dell'Università di Torino e del Politecnico, e di Giulia Carluccio, Prorettrice UniTo e presidente Apenet (Rete degli Atenei e degli enti di ricerca per il Public Engagement). L'edizione 2022 della Notte torinese, per la prima volta, è targata Unight - United citizens for research, il progetto che vede oltre 1.500 ricercatori e ricercatrici di Università, Politecnico e degli enti di ricerca piemontesi gemellati con colleghe e colleghi di 5 università europee. Grazie al coinvolgimento dell'alleanza Unita - Universitas Montium, una linea immaginaria unirà la Serra de Estrela (Università da Beira Interior, Portogallo), i Pirenei (Università di Saragozza, Spagna e Università di Pau e dei Paesi dell'Adour, Francia), le Alpi (Università Savoie-Mont Blanc, Francia) e i monti del Banato (Università di Vest Din Timisoara, Romania). Il progetto - che si è aggiudicato il punteggio massimo nel bando Horizon e sarà finanziato per 2 anni - ha per capofila l'Università di Torino, che vanta molti anni di esperienza nella realizzazione di iniziative volte al dialogo tra ricerca e società ed è tra i soci fondatori di Apenet, la Rete italiana degli Atenei e degli Enti di Ricerca per il Public Engagement. Con oltre 200 attività tra caffè scientifici, mostre e musei aperti, presentazione di prototipi, esperimenti, spettacoli e giochi per tutte le età, Unight offrirà alla cittadinanza un'esperienza immersiva nel mondo della ricerca e un'occasione per partecipare attivamente alle sfide sociali più rilevanti del presente e del futuro. A unire le attività, le questioni cruciali dell'agenda dell'Unione europea: adattamento al cambiamento climatico; ricerca per la salute; suolo e cibo sano; città intelligenti e neutralità climatica; salute di oceani, mari, acque costiere e continentali; eredità culturale.

