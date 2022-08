ISTANBUL, 04 AGO - Il capo negoziatore sul nucleare per Teheran Ali Bagheri Kani è arrivato a Vienna dove è in programma un nuovo giro di colloqui per rilanciare l'accordo del 2015 noto come Jcpoa. Lo rende noto Irna.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA