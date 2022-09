Nucleare: Iran, non abbiamo abbandonato il tavolo

ISTANBUL, 07 SET - "La Repubblica islamica dell'Iran non ha abbandonato e non abbandonerà i colloqui" in corso a Vienna per il rilancio dell'accordo nucleare trovato nel 2015. Lo ha fatto sapere il portavoce del governo iraniano, Ali Bahadori, come riporta l'agenzia Fars, chiedendo agli Usa di "abbandonare le loro richieste eccessive" e che nell'accordo siano presenti "garanzie" per la rimozione delle sanzioni imposte da Washington su Teheran. Recentemente, gli Stati Uniti avevano definito "poco costruttivo" il commento dell'Iran su una proposta di testo finale per l'accordo presentata dall'Unione europea.

