Nucleare: Iran, nostro progresso non è legato ad accordo

ISTANBUL, 13 AGO - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che il progresso dell'Iran non è legato al rilancio dell'accordo sul nucleare noto come Jcpoa. "Non legheremo il progresso del Paese e la risoluzione dei problemi al Jcpoa e la delegazione dei negoziatori iraniani non abbandonerà nemmeno il tavolo negoziale" ha affermato Raisi, come riporta Tasnim, in riferimento ai colloqui in corso a Vienna per il rilancio dell'accordo. "Affronteremo seriamente le circostanze economiche e culturali dell'Iran a prescindere dal percorso negoziale sul rilancio del Jcpoa e accoglieremo ciò che accadrà in futuro" ha aggiunto il presidente iraniano.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA