Nuoto: Barelli, 'risultati degli azzurri frutto di grandi sacrifici delle società'

Roma, 9 ago. - "Siamo qui con una nazionale di altissimo livello e in cui sono presenti nove medagliati olimpici, dieci campioni del mondo e undici europei. Questi risultati arrivano grazie ai sacrifici delle società che sono aumentati in questi ultimi due anni". Lo dice il presidente della Federnuoto Paolo Barelli presentando la squadra azzurra che sarà impegnata da giovedì nei campionati europei di Roma. "Come ripeto sempre le piscine vanno avanti ad acqua calda, le spese energetiche sono aumentante e le società hanno bisogno di sostegni. Debuttano agli Europei i tuffi dalle grandi altezze: sarà un evento spettacolare. Sono presenti tutte la nazioni, ad eccezione di Russia e Bielorussia per una scelta della Len", aggiunge il numero uno del nuoto italiano.

