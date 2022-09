Nuoto: comitato etico Fina, sospende presidente Fin Barelli2

"Il Comitato Etico della Fina -si legge nella nota- sta attualmente indagando su presunti illeciti da parte del presidente della Fin, ex membro dell'Ufficio di presidenza della Fina ed ex Presidente della Federnuoto europea (Len). Le accuse di illeciti oggetto di indagine da parte del comitato etico includono potenziali violazioni delle regole della costituzione della Fina e del suo codice Etico. Il Collegio ha deliberato di imporre a Barelli una sospensione provvisoria che gli preclude l'esercizio di qualsiasi funzione e la partecipazione a qualsiasi attività all'interno della Fina, delle Organizzazioni Continentali della Fina e delle Federazioni della Fina. Pertanto Barelli non è idoneo a ricoprire la carica di Presidente della Federazione Italiana Nuoto durante la sua sospensione provvisoria".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA