Roma, 7 dic. - "Simona Quadarella rinuncia stamattina, poco prima della partenza, alla partecipazione ai XVI mondiali in vasca corta di Melbourne. L'azzurra, bronzo olimpico negli 800 sl ed ex iridata dei 1500 sl, consultato lo staff medico e tecnico, ha deciso di non partire per uno stato di salute non perfetto". Lo annuncia la Federnuoto con un comunicato.

