Nuoto: Minisini, 'un sogno far suonare l'inno di Mameli in Italia'

Roma, 12 ago. - “Prendo quest'oro come un punto di partenza per me e tutto il movimento. Adesso analizzeremo l'esercizio e cercheremo di migliorarlo: comunque è stata una gara storica e sono contento di averne fatto parte. Gareggiare da solo mi trasmette una responsabilità diversa, forse sono più rilassato. Sognavo di sentire l'inno suonare in Italia: praticamente nella mia città”. Queste le parole di Giorgio Minisini dopo la conquista della medaglia d'oro nel solo tecnico ai campionati europei di Roma nel nuoto artistico. “Il punteggio poteva essere oltre ai 90.000: forse anche per i giudici è una nuova esperienza”, aggiunge il 26enne atleta delle Fiamme Oro.

