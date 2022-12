Nuoto: mondiali vasca corta, Italia bronzo nella 4x100 mista uomini

Melbourne, 18 dic. L'Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 mista maschile, ultima gara dei mondiali in vasca corta di Melbourne, perdendo l'oro negli ultimi centimetri di gara. Gli azzurri Mora, Rivolta, Martinenghi e Miressi hanno chiuso al terzo posto con in 3.19.06 dietro a Stati Uniti e Australia oro ex aequo in 3.18.98 nuovo record del mondo. Gli Stati Uniti partono fortissimi nelle prime due frazioni, poi Rivolta rimonta qualcosa e dà il cambio a Miressi per l'ultima frazione a stile libero. L'azzurro riesce a superare lo statunitense, si arriva al fotofinish con Italia terza con nuovo record europeo.

