Melbourne, 14 dic. - Benedetta Pilato fuori in semifinale dei 100 rana ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. La 17enne tarantina nuota realizza il 15° tempo in 1'05"46, lontana di un secondo dall'ottavo tempo utile per la finale.

