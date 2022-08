Nuoto: Paltrinieri, 'con le onde le gare in acque libere saranno più equilibrate'

Roma, 19 ago. - Tra i protagonisti delle gare in acque libere agli Europei di Roma ci sarà anche Gregorio Paltrinieri, impegnato in 36 ore nella 5 km, nella 10 km e nel Team Event: "Saranno gare più combattute ed equilibrate per il mare mosso e le onde -spiega Paltrinieri a Sky Sport-. Se ci sarà da farle tutte mi farò trovare pronto perché il sogno di conquistare le medaglie c'è sempre, ma è un Europeo anomalo. Ho avuto altri due giorni in più di riposo, quindi arriveremo un po' più freschi".

