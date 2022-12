Nuoto: Paltrinieri, 'vittoria importantissima, era da tanto che non vincevo in vasca corta'

Melbourne, 13 dic. - "Non sarà una vittoria che ricorderò ma è importantissima, era da tanto tempo che non vincevo in vasca corta, che non è mai stata la mia specialità. E' stata una gara buona, con un ottimo tempo e complessivamente di ottimo livello". Queste le parole di Gregorio Paltrinieri dopo la vittoria della medaglia d'oro ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. "Ho sfruttato le difficoltà altrui, come mi è già capitato ultimamente -aggiunge il 28enne delle Fiamme Oro-. Ho sofferto un po' intorno agli 800 e poi ho dato un'azzannata che è stata decisiva appena gli avversari si sono riavvicinati. Questa squadra ha grandi potenzialità e sono sicuro che farà bene ancora una volta: ci sono tutti i presupposti". "Sembra sempre tutto più difficile, poi in gara mi esalto e riesco a dare il meglio di me. In questi giorni non mi sentivo neanche troppo bene: poi è arrivata la magia", conclude il campione olimpico di Rio 2016.

