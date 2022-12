Nuoto: Rossetto, 'raccogliamo i frutti di anni di lavoro, squadra eccezionale'

Roma, 13 dic. - "Il percorso della velocità è iniziato tanti anni fa e adesso raccogliamo i giusti frutti. Abbiamo creato una squadra eccezionale in cui anche una matricola si butta in acqua senza timori, sembrando un veterano. Il segreto è aver costruito una scuola che ha fatto crescere allenatori e gli atleti. Un ringraziamento va alla Federazione Italiana Nuoto, agli allenatori federali e al Settore Istruzione Tecnica". Lo dice Claudio Rossetto, tecnico federale responsabile della velocità e del Centro Federale di Ostia, dopo l'oro nella staffetta 4x100 stile libero ai mondiali in vasca corta di Melbourne.

"Pensavo di fare decisamente meglio rispetto al mattino. Abbiamo fatto ciò che avevamo in mente", dice la matricola azzurra Paolo Conte Bonin. "E' il mio secondo record del mondo. Sono contentissimo: è un tempo strepitoso. Dedichiamo questo successo a Lorenzo Zazzeri che ci segue da casa", prosegue Thomas Ceccon. "Un record del mondo importante. Complimenti a tutti noi. Non è stata una frazione perfetta la mia, ma passa in secondo piano oggi", aggiunge Alessandro Miressi. "Mi sento molto bene in acqua, anche al mattino le sensazioni erano ottime: mi sentivo agile. E' stato tutto perfetto", conclude Leonardo Deplano.

