Nuova gestione per il Ristorante O' Cerriglio: “Portiamo in tavola la tradizione napoletana verace di pesce e di terra”

(Napoli, 10 gennaio 2023) - Tutto il profumo del mare, ma non solo. Il ristorante pizzeria nel centro storico di Napoli esalta i sapori della tradizione, per sentirsi come a casa. In ogni piatto l'autenticità e la freschezza delle materie prime.

Pubblicità

Napoli, 10 gennaio 2023 - Il piacere di mangiare al ristorante e sentirsi come a casa propria. È quanto desiderano in tanti nel momento in cui scelgono di sedersi al tavolo di un locale per trascorrere del buon tempo e trovare piacere, serenità, novità e benessere. Un'esperienza che si gusta a pieno quando si varca la soglia di un ristorante che propone piatti tipici e cucinati secondo le tradizioni del posto. È questa la peculiarità della trattoria pizzeria O' Cerriglio nel cuore di Napoli, nata nel 2020 e recentemente guidata dalla nuova gestione a conduzione familiare.

“Abbiamo preso in gestione il locale da maggio 2022 - spiega Raffaella Errichiello, gestore del locale insieme al marito Giovanni e ai figli - Era arrivato il momento giusto per fare questa scelta. Il desiderio che avevo era rendere i miei figli titolari di una propria attività. Questo sogno è il frutto del sacrificio di oltre 30 anni di lavoro, ma sono orgogliosa dei miei figli. Sono ragazzi giovani, ma si impegnano in cucina e in sala ogni giorno per dare il massimo e costruire il loro futuro. Il lavoro del ristoratore non è semplice, soprattutto per i più giovani, perché priva di tempo libero per se stessi, con gli amici e con le persone care. Ringrazio il proprietario del locale che ci ha dato piena fiducia e l'opportunità di essere autonomi”.

Chi varca la soglia di O' Cerriglio non gusta solo un piatto, ma vive una tipica esperienza partenopea. Qui si respira un'aria di familiarità, di casa. Nel menu di O' Cerriglio si trova una grande varietà di antipasti, primi e secondi piatti: il ristorante è specializzato in cucina marinara secondo quanto insegna la tradizione, ma non mancano i piatti tipici di terra. “Non abbiamo pasta precotta né piatti surgelati o già pronti - sottolinea Raffaella Errichiello -, ma prepariamo tutto al momento. Con la cucina a vista nel locale, da noi non ci sono segreti. Curiamo quotidianamente la scelta di ogni ingrediente e puntiamo sulla veracità e sulla freschezza delle materie prime, in particolare del pesce, per piatti classici e specialità gourmet in grado di stuzzicare e soddisfare ogni palato. Il nostro fiore all'occhiello sono gli scialatielli di pasta fresca con il pescato del giorno e lo spaghetto al cartoccio cucinato secondo la ricetta napoletana originale. Tanti clienti affezionati vengono a trovarci proprio per questi piatti e ci fa onore”.

Al ristorante O' Cerriglio sono di scena anche tutti i sapori della vera pizza napoletana impastata come insegna la tradizione campana, con il cuore morbido e il cornicione alto e croccante. Per interpretare al meglio questo grande classico, i pizzaioli di O' Cerriglio selezionano personalmente gli ingredienti, affidandosi ai migliori fornitori del territorio. “La nostra pizza ha una lievitazione di 36 ore - spiega Raffaella Errichiello - e usiamo più miscele di farine per ottenere un impasto di maggiore digeribilità. Ci teniamo a servire pizze gustose e genuine. Fare bene anche una pizza margherita non è facile, servono tutti gli ingredienti al punto giusto e tra questi non deve mancare impegno e passione. Le specialità mare sono anche nelle nostre pizze, come la pescatora, la baccalà o la punto mare con i polipetti”.

Quando si apre la porta di un ristorante, si accende sempre uno scambio basato sulla fiducia: da un lato l'ospite che si affida e si fida, dall'altro il ristoratore che accoglie e vuole far stare bene. Al ristorante O' Cerriglio l'aria è confortevole, allegra e distesa. Lo trovate in piazza Giovanni Bovio, ex piazza Borsa (n. 15/16), uno dei più tradizionali luoghi di ritrovo cittadini, apprezzato tanto dai napoletani quanto dai turisti. Offre circa 120 posti a sedere, tra interno ed esterno, ed è aperto tutti i giorni compreso i festivi. O' Cerriglio è un locale autentico, in cui riscoprire gli aromi e i sapori della tradizione marinara campana.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA