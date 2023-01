Nuove proteste per ora scongiurate, Brasilia resta blindata

BRASILIA, 12 GEN - Sono state scongiurate, per ora, le nuove proteste dei sostenitori radicali di Jair Bolsonaro annunciate ieri sui social: merito delle rigide misure di sicurezza messe in pratica dal nuovo governo di Luiz Inacio Lula da Silva, sottolineano i media. Oltre ad aver decretato l'intervento federale nella Pubblica sicurezza del Distretto federale di Brasilia fino al 31 gennaio, il Gabinetto per la sicurezza istituzionale (Gsi) sta valutando l'adozione di nuove misure per migliorare la protezione e la sorveglianza del Palácio do Planalto, sede del governo federale. Tra le ipotesi - rende noto Cnn Brasil - anche l'installazione di telecamere più moderne nell'edificio, compresa la tecnologia di riconoscimento facciale. Il Gsi sta inoltre studiando di aumentare il numero dei militari che quotidianamente fanno parte dei battaglioni che presidiano l'edificio e di modificarne il protocollo di condotta. Da ieri la Spianata dei Ministeri, nel centro di Brasilia, è stata chiusa per impedire l'eventuale ingresso di malintenzionati. L'intero perimetro del Planalto era circondato da uomini del Battaglione della Guardia presidenziale, la più antica unità militare dell'Esercito brasiliano.

