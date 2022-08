Nuovo album Taylor Swift su "mezzanotti insonni"

NEW YORK, 29 AGO - Le mezzanotti insonni di Taylor Swift: allo scoccare dei 12 rintocchi la 32enne cantante di "Red" ha annunciato titolo e contenuti del suo primo album di inediti dal 2020, di cui pochi minuti prima aveva anticipato l'uscita dal palco dei Video Music Awards di Mtv. "Midnights", il decimo album dell'artista, sara' disponibile a partire dal 21 ottobre. Il profilo di Taylor e' andato in tilt dopo che lei, accettando il premio per il video dell'anno ("All is Well", nella versione 'lunga' di 10 minuti) aveva accennato alla novita' e che si sarebbe saputo di piu' di li' a poco su Instagram. Il nuovo progetto racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco, avvenute in ordine sparso nell'arco della vita della cantante. "Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo le pareti e beviamo fino a che non ci rispondono. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo che, proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita. Questa è una collezione di musica scritta nel mezzo della notte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo senza riposo e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirati nel letto e abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca - sperando che forse, quando l'orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi", ha scritto Taylor. Agli Mtv Video Music Awards 2022, Taylor Swift ha trionfato vincendo tre premi per "All Too Well (10 Minutes Version) (Taylor's Version): The Short Film", oltre al video dell'anno anche per il miglior video in 'longform' e per la regia. "Midnights" e' il primo album di brani inedito dopo il successo di "Folklore" e "Evermore", usciti a cinque mesi di distanza uno dall'altro nel 2020. In attesa del nuovo progetto, la cantante è impegnata nella riscrittura dei suoi album del passato: ha gia' pubblicato le nuove versioni di "Fearless (Taylor's Version)" e "Red (Taylor's Version)", l'album di una donna più ascoltato di sempre in una sola giornata su Spotify.

