Nuovo Nissan X-Trail e-Power, mille chilometri in elettrico

PALERMO (ITALPRESS) - Per la prima volta insieme, E-Power e e-4orce per il nuovo Nissan X-Trail. Il cross over é l'unico motore al mondo con guida 100% elettrica con rifornimento tradizionale. Unisce l'efficienza di un motore a compressione variabile, brevetto esclusivo Nissan, con un risparmio sui consumi di almeno il 15% rispetto alla precedente versione diesel. Il nuovo Nissan X-Trail é anche l'unico Suv elettrificato a sette posti e con un pacchetto di sicurezza e assistenza alla guida all'avanguardia. Lo proviamo in Slovenia, al lago di Bled, famoso oltre che per la magia del luogo, per i mondiali di canottaggio piú volte disputati. Gli esterni sono caratterizzati dal tetto flottante e dalla griglia V-Motion con il frontale con i gruppi ottici che seguono la linea del cofano. I passaruota laterali trasmettono robustezza e sicurezza. Al posteriore il design é elegante e pulito con il montante, il lunotto e lo spoiler che si integrano. L'ampia apertura del bagagliaio é garantita dalle luci sdoppiate e avvolgenti. L'efficienza aerodinamica é assicurata da deflettori 3d per gli pneumatici, griglia frontale attiva e sottoscocca carenato. Dieci i colori disponibili per la carrozzeria e cinque le combinazioni bicolore. L'abitacolo é veramente comodo e spazioso con rivestimenti molto curati, i pulsanti e gli interruttori sono semplici e intuitivi, nella consolle centrale il selettore per le modalitá di guida accanto al ripiano wireless per smartphone. Le portiere posteriori con apertura a 90° rendono facile ingresso ed uscita, carico e scarico. Il bagagliaio da 585 litri é piú grande della terza generazione di X-Trail ed il portellone automatico ha funzionamento hands free. Nel sistema e-Power, brevetto Nissan, il motore elettrico da 204 Cv é l'unico che muove le ruote della vettura e garantisce il piacere di guida tipico di un auto elettrica. Abbiamo verificato l'accelerazione brillante salendo al medievale castello di Bled e la coppia da 330 Nm si é resa subito disponibile. Grande fluiditá e progressione nell'erogazione della potenza sia in modalitá Standard sia Sport. Il motore é un turbo benzina 3 cilindri da 1,5 l particolarmente efficiente. Nessuna ricarica plug-in perchê l'energia prodotta dal motore termico va all'inverter e da questo alla batteria, al motore elettrico o ad entrambi. La guida é silenziosa, massima la maneggevolezza e minimo il beccheggio e il rollio anche in modalitá Off-road su percorsi alquanto accidentati perchê i motori elettrici, uno per ogni asse, sono gestiti da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l'azione frenante sulle singole ruote. L'assetto del servosterzo offre un miglior feeling nella parte centrale del campo di sterzata e una riduzione dell'attrito. Di immediata lettura il display ad alta risoluzione da 12,3" e lo schermo TFT multifunzione delle stesse dimensioni. L'head-up display da 10,8" é il piú ampio della categoria. Il sistema Pro Pilot assiste il conducente nella sicurezza attiva e passiva ed é ora presente anche un nuovo air bag centrale oltre a quelli laterali e a tendina. La gamma prevede quattro allestimenti, Visia, Acenta, N-Connecta e Tekna e tre motorizzazioni a due e quattro ruote motrici a cinque posti e a quattro ruote motrici a sette posti. Nuovo Nissan X-Trail costa 38.800 Euro. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). col/tvi/red 18-Ott-22 16:08

