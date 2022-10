Roma, 16 ott. Il tema dell'identità del Pd "non si risolve parlando di candidati e alleanze. L'identità viene prima e dice quali pezzi di società vuoi rappresentare e come. Imbarcarsi in una discussione su segretario e alleanze è una scorciatoia non un modo di trovare una risposta". Così Andrea Orlando a In Mezz'ora in Più.

