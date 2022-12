Olimpiadi: Malagò, 'Parigi ultima occasione per ripetere risultati Tokyo'

Roma, 15 dic. “La madre di tutte le battaglie è lo sport nella scuola, poi per cucinare un buon piatto devi avere gli ingredienti. E noi purtroppo siamo in controtendenza rispetto ai nostri competitor. I comitati olimpici nazionali sono sempre di più e nel mondo, a breve, saremo 8 miliardi. Mentre in Italia dal 1994 a oggi abbiamo perso 5 milioni di persone. Alla luce di questo, direi che le Olimpiadi di Parigi sono l'ultima occasione per ripetere i risultati di Tokyo”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la presentazione delle borse di studio per le giovani promesse dello sport. “Bisogna adottare delle politiche per mettere in condizione i giovani di fare sport e politiche per chi non può permettersi di fare figli -ha spiegato Malagò-. Sullo ius sportivo siamo particolarmente attenti. Di fatto esiste, ma nella pratica non è così. A 18 anni e 1 minuto dovresti avere la cittadinanza. E invece è un continuo peregrinare tra questura, prefetti e consolati”.

