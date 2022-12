Olimpiadi: Parigi 2024, uomini ammessi nelle finali a squadre del nuoto artistico

Roma, 22 dic. - Il Comitato olimpico internazionale ha dato il suo benestare a World Aquatics per consentire agli uomini di partecipare alle gare di nuoto artistico ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli uomini potranno ora partecipare all'evento a squadre. Ci saranno otto concorrenti in ogni squadra: le nuove regole consentiranno a un massimo di due uomini di competere in ogni squadra ai Giochi Olimpici. Sono attese dieci squadre in gara. Il nuoto artistico è presente ai Giochi Olimpici dal 1984 e questa sarà la prima volta che gli uomini potranno essere inclusi in una squadra ai Giochi. Gli uomini possono competere in questo sport ai Campionati mondiali di nuoto Fina dal 2015.

"Questo è un giorno di festa per coloro che si sono battuti per l'inclusione degli uomini nello sport ai Giochi Olimpici e che hanno aperto la strada alla partecipazione maschile", si legge nel comunicato di World Aquatics.

"Questo annuncio segna una pietra miliare nella storia del nuoto artistico - ha detto l'azzurro Giorgio Minisini al sito della Federazione mondiale -. L'evoluzione del nostro sport verso l'inclusività procede rapidamente e questa decisione del CIO e di World Aquatics ci aiuterà a diventare un esempio per l'intero movimento olimpico. Siamo pronti a condividere il motto olimpico in tutto il mondo più forte che mai: "Faster, Higher, Stronger - Together".

