Onoranze funebri Cerretesi: “Nel 2023 festeggiamo 20 anni di attività all'insegna della serietà, discrezione e sensibilità”

Cerreto Guidi (Fi), 11 gennaio 2023.La gestione del lutto è una professione particolare. Richiede discrezione, sensibilità e capacità di ascolto delle volontà del defunto e delle esigenze dei familiari. Per questo è importante che sia condotta da personale preparato. Le Onoranze funebri Cerretesi nel 2023 festeggiano 20 anni di attività, con una professionalità che li ha distinti sul territorio. Oggi è condotta da uno staff di cinque persone con due sedi a Cerreto Guidi (Firenze) e Lamporecchio (Pistoia) che servono tutto il territorio limitrofo. Offre le proprie competenze per la gestione e l'organizzazione di funerali in modo completo, con riti funebri curati nei dettagli, tra cui creazione di addobbi floreali, affissioni avvisi, allestimento della camera ardente o cremazione, trasporto della salma, ringraziamenti dei partecipanti al funerale.

“Venti anni è un traguardo importante per la nostra attività e premia un lavoro cresciuto anno dopo anno - spiega Andrea Tripaldi, fondatore e titolare dell'agenzia Onoranze funebri Cerretesi - Siamo un gruppo giovane e, a volte, alcuni clienti si stupiscono anche per questo della nostra sensibilità e attenzione. Ci teniamo a riservare un approccio garbato con la famiglia del defunto, non facendo mancare calore umano e competenze. Sappiamo che si affidano a noi e ci teniamo ad assecondare ogni volontà per organizzare cerimonie curate, eleganti e destinate a rendere il giusto ossequio alla persona cara appena scomparsa”.

Una delle principali specificità che differenzia le Onoranze funebri Cerretesi sul territorio è la realizzazione di articoli d'arte funeraria con lavorazioni artigianali in marmi, allestimento tombe e lavori cimiteriali. Ad occuparsene è la Cerretese Group - Arte Funeraria e Servizi con i tre soci Giulia, Alessio e Roberto. Offre una vasta gamma di articoli cimiteriali, lapidi incise, altorilievi, immagini sacre, sculture, simboli e accessori per monumenti funebri. Realizza su misura le opere cimiteriali e funerarie.

“Ci teniamo a rendere più prestigioso ogni monumento funebre, con lavorazioni cimiteriali di alta qualità eseguiti da marmisti professionisti - spiegano dalla Cerretese Group - Personalizziamo il progetto in accordo con la famiglia del caro estinto, dai materiali alle scritte agli accessori, piuttosto che far scegliere direttamente su carta. Viene disegnato il rendering a colori così da far vedere in 3D la costruzione finale prima di procedere alla realizzazione di ogni opera. È un aspetto al quale teniamo in modo particolare per limitare al massimo errori di ogni tipo, anche una data o un nome sbagliati, che può diventare spiacevole vista la delicatezza del tema trattato. Questi progetti esaltano la bellezza di lapidi e tombe di famiglia di ogni genere e dimensione e sono frutto di artigianalità, design e richiami classici. Collaboriamo, tra l'altro, con una ditta di Padova per la colorazione su inciso molto particolare e che permette rifiniture di qualità. Nell'agenzia di Cerreto abbiamo allestito uno showroom dove si può visionare una vasta esposizione di materiali, lapidi, tombe e accessori”.

Nel difficile momento del lutto, è fondamentale potersi affidare ad un'agenzia funebre professionale e discreta. Rivolgendosi alle Onoranze Funebri Cerretesi si può contare su un'impresa di grande esperienza e umanità, attiva da 20 anni nel settore. Tra i servizi dell'agenzia si segnala anche l'attivazione di convenzioni con due associazioni di Pistoia, la “Pubblica Assistenza Croce Verde di Lamporecchio” e la “Misericordia di Cerreto Guidi”. Per i soci propone dei pacchetti per funerali con convenzioni a prezzi agevolati in base alle esigenze.

