Onu: Draghi, impegno italiano per pace e solidarietà incessante, Nazioni Unite riferimento

New York, 21 set. “L'impegno italiano per la pace, per la solidarietà internazionale è incessante. Siamo il principale contributore di Caschi Blu tra i Paesi europei: i nostri militari sono dispiegati in 5 missioni nel Mediterraneo, in Africa e in Asia”. Lo ha rivendicato il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York.

“In Libano – ha dunque ricordato il presidente del Consiglio - partecipiamo alla missione UNIFIL con il secondo contingente più numeroso. Siamo molto attivi nel promuovere il dialogo con tutti i Paesi del Mediterraneo allargato. In Libia, siamo impegnati perché il difficile processo di riconciliazione nazionale sia sostenuto con forza dalla comunità internazionale. In questo percorso, le Nazioni Unite rappresentano il nostro principale punto di riferimento”.

