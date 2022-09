Onu: Draghi lascia Palazzo Vetro diretto a ricevimento Biden

New York, 22 set. Il premier Mario Draghi ha da pochi minuti lasciato il Palazzo di Vetro dell'Onu, dopo l'incontro con il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Il presidente del Consiglio è ora diretto al Museo delle Scienze naturali, a Central Park, per prendere parte al ricevimento organizzato dal Presidente degli States per i Capi di Stato e di governo giunti a New York per prendere parte ai lavori dell'Unga. Ed è al ricevimento voluto da Biden che potrebbe crearsi lo spazio per un confronto tra i due. Subito dopo la cena, Draghi dovrebbe rientrare in Italia.

