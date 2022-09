Onu: Guterres a Draghi, 'grati per tua leadership, campione multilateralismo'

New York, 22 set. “Siamo estremamente grati per la tua leadership a livello internazionale, per la capacità che hai avuto insieme all'Italia di portare avanti e sbloccare dossier molto importanti. Hai dato un contributo eccezionale. Sei un vero campione del multilateralismo”. Così, a quanto si apprende da fonti presente all'incontro al Palazzo di Vetro di New York, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, rivolto al premier Mario Draghi, durante il colloquio terminato da pochi minuti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA