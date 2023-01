ORFALI BROS BISTRO SI CLASSIFICA AL NO.1 DELLA LISTA MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2023

- ABU DHABI, EAU, 30 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Le star del mondo della ristorazione si sono incontrate questa sera ad Abu Dhabi, capitale degli EAU, in occasione della seconda edizione dei premi Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna. I ristoranti di 14 città sono stati annunciati come le 50 migliori destinazioni per la ristorazione in MENA ad una serata di gala tenutasi in collaborazione con il Department of Culture and Tourism di Abu Dhabi, culminata nell'annuncio del ristorante No.1 della regione, Orfali Bros Bistro.

Orfali Bros Bistro, un bistro gastronomico e cucina sperimentale senza licenza per alcolici situato nel quartiere contemporaneo Wasl 51 di Dubai, è stato fondato nel 2021 da tre fratelli originari della Siria: Mohammad, Wassim e Omar Orfali. Il menu propone piatti a tema centrale mediorientale che rendono omaggio alle radici di Aleppo dei fratelli, catturando al contempo il multiculturalismo e lo spirito all'avanguardia di Dubai.

Il raffinato ristorante indiano Trèsind Studio di Palm Jumeirah, Dubai, si afferma al posto No.2, seguito da Fusions by Tala di Manama (No.3). È possibile visualizzare l'elenco completo qui.

William Drew, Director of Content per Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: "È un grande onore annunciare che Orfali Bros Bistro si è classificato al posto No.1. Stabilisce senza dubbio un nuovo standard in termini di creatività, innovazione e presentazione alimentare, insieme a uno stile di servizio intimo, e siamo entusiasti di festeggiare il suo splendore insieme a molti altri nella regione".

