Ortopedici e Traumatologi: al via il congresso della SIOT

Dal 10 al 12 novembre sono attesi a Roma oltre 3mila partecipanti per il 105° congresso nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia

Roma, 10 novembre 2022. Sono attesi oltre tremila partecipanti al congresso nazionale della SIOT, in programma dal 10 al 12 novembre presso il Centro Congressi Rome Cavalieri Waldorf Astoria. Per la 105esima edizione sono previsti simposi, tavole rotonde, lezioni magistrali e corsi di formazione sui principali temi di interesse per la categoria.

Accanto ai temi squisitamente medici, ci saranno approfondimenti più vicini al pubblico interesse (trattati sempre con approccio tecnico-scientifico) dedicati alle ferite da caduta in monopattino elettrico, traumi legati all'attività sportiva, terapia del dolore, prevenzione dell'Osteoporosi e le iniziative per migliorare la relazione tra medico e paziente.

“Siamo tornati alla normalità e abbiamo scelto di affrontare tematiche aderenti alla realtà, prendendo spunto dalle nuove abitudini legate alla mobilità e alla vita di tutti i giorni”, spiega il presidente della SIOT, prof. Paolo Tranquilli Leali.

Traumi da monopattino

I dati ISTAT 2021 riportano ben 235 incidenti mortali con monopattini e biciclette, con un incremento del 33% rispetto all'anno precedente. Sulla base di questi dati il presidente della Società Italiana di Traumatologia della Strada (SOCITRAS) Prof. AndreaCostanzo, ha rivolto tramite la SIOT un invito al Legislatore per l'introduzione dell'obbligo del casco e degli indicatori di direzione, per luci davvero in grado di garantire la visibilità del monopattino e l'uso di giubbetti luminosi a led o almeno rifrangenti. I temi saranno affrontati in una tavola rotonda con vari esperti.

Osteoporosi

Nello scenario del progressivo invecchiamento della popolazione, l'Osteoporosi e le conseguenti fratture diventano un'emergenza sociale: “La SIOT ha licenziato le Linee guida sulle fratture da fragilità e nel corso del congresso sarà presentato un dépliant riassuntivo sulle azioni da mettere in atto per evitare e prevenirle”, anticipa TranquilliLeali. Oltre a questo, saranno affrontati i temi del dolore e delle infezioni da sala operatoria. “La SIOT ha sviluppato un percorso strategico di formazione degli specialisti e degli specializzandi per arrivare a gestire meglio il dolore nell'ospedale. Quanto alle infezioni, costituiscono un'emergenza internazionale. SIOT presenterà le Linee Guida sulla Diagnosi e Prevenzione delle Infezioni dell'apparato muscolo-scheletrico”.

Sport e Ortopedia

“Il ritorno all'attività agonistica dell'atleta professionista” è il titolo della tavola rotonda del 10 novembre (dalle ore 15 alle 16) alla quale parteciperanno Gianluigi Buffon (portiere della Juventus dei record e della Nazionale campione del mondo), Julio Velasco (commissario tecnico della nazionale di volley maschile dal 1989 al 1996 che ha collezionato 3 ori europei, 2 mondiali e 5 vittorie nella World League); Sergio Parisse (capitano della nazionale italiana di rugby dal 2008 al 2019, campione d'Italia per due volte e della Coppa Italia); FrancescaLollobrigida (pattinatrice di punta della nazionale italiana, 16 volte campionessa del mondo in diverse specialità) e Michele Maffei (schermidore vincitore di 10 medaglie ai campionati del mondo, attualmente dirigente sportivo).

Condurrà l'evento la giornalista di Sky Sport Federica Masolin. Contenuti scientifici affidati al presidente del congresso SIOT 2022, Prof. Paolo Adravanti, e il vice presidente Prof. Giuseppe Porcellini, entrambi grandi esperti di Traumatologia dello Sport.

Comunicazione coi pazienti

La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia conduce da un anno una campagna di sensibilizzazione sul rafforzamento della comunicazione medico paziente deniominata “Primum non tacere”. Nel congresso saranno presentati i risultati del progetto, una survey sul tema

I premi Albero D'Oro

A conclusione dei lavori congressuali saranno conferiti i premi Albero d'Oro della SIOT: “Saranno premiati due professionisti, una donna e un uomo che si sono distinti perché hanno favorito e migliorato la comunicazione tra medico e pazienti”, ci dice il presidente Paolo Tranquilli Leali che non vuole però svelarne i nomi.

