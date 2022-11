P.Chigi si illumina di rosso: sulla facciata i nomi delle donne vittime di femminicidio

Roma, 24 nov. Da qualche minuto la facciata di Palazzo Chigi si è illuminata di rosso, in ricordo delle vittime di femminicidio. Poi sono comparsi i 104 nomi delle donne che sono morte nell'anno in corso. "I numeri sono freddi ma dietro ognuno dei numeri c'è una storia", ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al convengo sui risultati della Commissione Femminicidio, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, annunciando l'illuminazione della facciata della sede del governo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA