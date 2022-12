Roma, 28 dic "Crosetto attacca i cosiddetti burocrati per coprire l'incapacità del Governo a fare leggi decenti. Un mix di eversione e di vittimismo. La colpa è sempre altrove. La parola machete poi in bocca al Ministro della Difesa appare inquietante. Speriamo non si faccia prendere la mano". Lo dice Arturo Scotto, deputato e coordinatore nazionale di Articolo uno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA