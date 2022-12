Padel: Cupra Fip Finals, fuori gli italiani, esordio vincente per Vinci-Sussarello

Torino, 15 dic. - È incominciato ieri il tabellone principale delle Cupra Fip Finals con il primo turno dei sedicesimi di finale maschile iniziato nel mattino e proseguito nel primo pomeriggio. In serata al Pala Gianni Asti si sono disputati gli ottavi di finale per entrambe le categorie femminile e maschile.

Nei sedicesimi di finale escono subito tre coppie azzurre fermate dalla 'concorrenza' spagnola: come i campioni d'Italia Marco Cassetta e Simone Cremona 7-6/6-3 contro Nogueras-Perez; fuori anche Cattaneo-Di Giovanni vs Menendez-Ramirez 6-4/7-6 e Salandro-Di Bene, provenienti dalle qualificazioni, per 6-3/7-6 sempre per mezzo degli iberici Gil-Jimenez. Passano il turno invece Graziotti-Sinicropi che dopo essere rientrati in tabellone come lucky loser (grazie al forfait della coppia teste di serie n°5 Perino-Capitani) vincono per ritiro degli avversari al terzo set. Avanti anche le coppie italo-spagnole Dominguez-Alameda e Suescun-Santana.

In serata le prime partite di ottavi di finale hanno visto nella categoria femminile vincere agevolmente le teste di serie n°1 del torneo le spagnole Castello-Cortiles con un doppio 6-0 sulle italiane Dell'Agnese-Ronchini. Esordi convincenti delle nostre migliori azzurre con la coppia n°2 del tabellone Sussarello-Vinci che ha sconfitto il binomio italo-olandese Ligotti-Betz per 6-4/6-0, le romane Pappacena-Marchetti (n°3) sulle tedesche Hoefer-Kurz (6-3/6-3) e le neocampionesse italiane Stellato-Petrelli con un doppio 6-1 sulle lituane Ceilutkaite-Maciulaityte.

