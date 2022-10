Roma, 15 ott. - A poco più di due settimane dal via, i selezionatori delle nazionali italiane di padel hanno diramato la lista degli atleti e delle atlete convocati per la sedicesima edizione del Padel World Championships, che sarà organizzato dalla Federazione Internazionale Padel a Dubai dal 31 ottobre al 5 novembre prossimi. La selezionatrice Marcela Ferrari, confermata alla guida della Nazionale femminile, ha inserito nel suo team due novità rispetto allo scorso anno, quando – a Doha – l'Italia conquistò uno storico terzo posto. A Chiara Pappacena, Giulia Sussarello, Carolina Orsi, Valentina Tommasi, Giorgia Marchetti ed Emily Stellato si aggiungono la milanese Carolina Petrelli (che nel 2021 aveva già indossato la maglia azzurra agli europei) e, soprattutto, Roberta Vinci, alla prima chiamata in nazionale. La tarantina, ex numero 7 della classifica WTA, è stata per anni uno dei pilastri della Nazionale di Fed Cup, giocando 24 incontri in azzurro fra 2001 e 2016, e contribuendo a tutti e quattro i titoli conquistati dall'Italia. Ora, mentre volge al termine la sua prima stagione nel circuito internazionale di padel, si appresta a un nuovo debutto in azzurro.

Pubblicità

Il nuovo selezionatore e capitano della nazionale maschile, Miguel Sciorilli (noto nell'ambiente come coach della leggenda Fernando Belasteguin), ha invece inserito ben tre novità nella formazione che negli Emirati Arabi Uniti cercherà di replicare il quinto posto di dodici mesi fa. A vestire per la prima volta la maglia della nazionale maggiore ci saranno il torinese Marco Cassetta, diventato uno dei big del movimento italiano giocando a tempo pieno a fianco di Simone Cremona, l'italo-argentino Denis Tomas Perino, classe ‘96 e numero 48 del ranking mondiale FIP, e Giulio Graziotti, 24enne romano che ha iniziato a dedicarsi totalmente al padel solo nel 2021, scalando rapidamente le classifiche. Insieme a loro, sono confermati Simone Cremona, Marcelo Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Riccardo Sinicropi e Daniele Cattaneo. Queste le convocate della Nazionale femminile: Marchetti Giorgia, Orsi Carolina, Pappacena Chiara, Petrelli Carolina, Stellato Emily, Sussarello Giulia, Tommasi Valentina, Vinci Roberta. Selezionatrice e capitana: Marcela Ferrari. Questi i convocati uomini: Capitani Marcelo, Cassetta Marco, Cattaneo Daniele, Cremona Simone, Di Giovanni Lorenzo, Graziotti Giulio, Sinicropi Riccardo, Perino Denis Tomas. Selezionatore e capitano: Miguel Sciorilli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA