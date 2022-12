Pakistan: talebani bombardano al confine con l'Afghanistan, 6 vittime civili

Islamabad, 12 dic. Le forze talebane afgane hanno ucciso sei civili in Pakistan e ne hanno feriti almeno 17 in un bombardamento "non provocato" e un attacco a fuoco contro una città di confine con l'Afghanista. Lo rende noto il governo pakistano, condannando l'attacco avvenuto nella città di Chaman, dove la parte afgana ha lanciato "un fuoco indiscriminato".

Le forze pakistane hanno reagito e un soldato afghano è stato ucciso, ma resta de chiarire cosa abbia scatenato lo scontro alla frontiera che arriva nel mezzo dell'aumento delle tensioni tra i paesi vicini su questioni di sicurezza, da quando i talebani hanno ripreso il controllo dell'Afghanistan lo scorso anno. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha affermato che l'attacco "merita la più ferma condanna".

