Pakistan: ucciso attivista critico sia dei militari che dei militanti islamisti

Islamabad, 16 gen. Un avvocato e attivista per i diritti umani pakistano, noto critico sia dei militari che dei militanti islamisti, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in un tribunale di Peshawar, nel nord ovest del Pakistan. "Abbiamo arrestato il colpevole", ha raccontato il funzionario di polizia Kashif Abbasi, come riporta il Guardian, aggiungendo che l'aggressore si era vestito da avvocato per entrare nei locali del tribunale, dove ha ucciso l'ex presidente dell'ordine degli avvocati della corte suprema Abdul Latif Afridi.

