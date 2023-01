Palermo: a Termini funerali bimba investita da auto, lutto cittadino

Palermo, 7 gen. Saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 15.30 nella chiesa Madre San Nicola Di Bari a Termini Imerese. i funerali di Patrizia, la bimba di 4 anni morta ieri pomeriggio dopo essere stata investita da un'auto. Il sindaco del paese del Palermitano Maria Terranova ha proclamato il lutto cittadino. La piccola sarebbe stata travolta da una Fiat 600 mentre usciva da un cancello in via Alessandro Manzo, in contrada Chiarera. Alla guida, una donna di 51 anni. Le indagini sono affidate alla procura di Termini Imerese.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA