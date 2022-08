Palermo: Corini è il nuovo allenatore

ROMA, 07 AGO - Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Palermo e prende il posto del dimissionario Silvio Baldini. L'allenatore, che ha firmato un contratto biennale, sarà presentato martedì alle 11 allo stadio "Barbera". L'allenatore bresciano torna sulla panchina rosanero dopo 4 anni trascorsi da calciatore e capitano dal 2003 al 2007 con una promozione in Serie A e una breve esperienza in panchina nella stagione 2016-2017. "Il City Football Group, il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero - si legge in una nota - intendono ringraziare mister Stefano Di Benedetto per l'ottimo lavoro svolto e la grande disponibilità mostrata negli ultimi giorni e dare un caloroso bentornato a casa al 'Genio', che sarà a lavoro già da lunedì".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA