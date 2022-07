Palermo: Mirri, Corini uno dei nomi ma non è il solo

PALERMO, 29 LUG - "La nostra parte tecnica sta facendo varie analisi e verifiche, sicuramente non abbiamo fretta, e non ci vuole perché spesso è più facile commettere errori. Cercheremo comunque di evitarli". Lo ha detto il presidente del Palermo, Dario Mirri, a margine della presentazione delle nuove maglie a Palazzo Steri, a proposito della ricerca del nuovo allenatore rosanero dopo le dimissioni di Silvio Baldini. Sulle indiscrezioni che vedono Eugenio Corini nel mirino, Mirri ha confermato che "è sicuramente uno dei nomi possibili ma non è il solo. Il Genoa, con una proprietà internazionale, l'anno scorso ha scelto un giovane allenatore tedesco (Alexander Blessin, ndr) - - ha detto il presidente - che ha fatto bene anche se poi non è riuscito a raddrizzare la stagione. Il mondo del mercato è globale e quindi possiamo guardare al passato recente del Palermo, ma soprattutto al futuro e a un mondo molto molto più grande". Domenica il Palermo esordirà in Coppa Italia con la Reggiana al Barbera. "Certamente arriviamo con grande fatica - ha concluso Mirri - però non dobbiamo avere paura. Si riparte con un nuovo staff tecnico (guidato dall'allenatore della Primavera Stefano Di Benedetto, ndr) che con grande impegno si è messo a lavorare. Sono sicuro che l'impegno non mancherà".

