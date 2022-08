Pallanuoto: Europei, esordio ok per il Settebello, Slovacchia ko 21-9

Spalato, 29 ago. - L'Italia rompe il ghiaccio nel gruppo A ai 35esimi europei di Spalato con una comoda vittoria per 21-9 sulla Slovacchia. Nove giocatori in gol per gli azzurri con Di Somma top scorer a quota 5. Mercoledì 31 agosto alle 17 il secondo match contro la Georgia che oggi ha perso 14-11 contro il Montenegro. Positivo il giudizio del Commissario Tecnico Sandro Campagna che analizza il match a 360°: "Vittoria larga ma potevamo far meglio soprattutto in difesa e nella prima fase della partita. La Slovacchia ha buoni giocatori e ci ha messo in difficoltà soprattutto con il doppio centroboa. In attacco mi sono piaciute molte trame di gioco e pur non giocando sciolti aver fatto ventuno reti è un buon segnale. Ora la Georgia sarà un avversario duro, oggi stava sotto di un gol con il Montenegro. Poi un paio di espulsioni l'hanno penalizzata nel punteggio, ma aspettiamoci una partita fisica che dovremo giocare con grande attenzione e grande intensità".

