Pallavolo: De Giorgi, 'felice del risultato, volevamo invertire la rotta contro la Francia'

Roma, 7 set. “Sapevamo che sarebbe stata una gara durissima, ma ho visto in campo i ragazzi giocare con grande caparbietà e determinazione; esattamente quello che avevo chiesto loro prima di scendere in campo. Sapevamo che la Francia sarebbe stato un esame importante per noi, al di là del risultato. Volevamo invertire la rotta contro la Francia che in stagione ci aveva sempre battuto. Ovvio io sia estremamente felice del risultato, ma credetemi se vi dico che lavoriamo quotidianamente per confrontarci con le squadre migliori al mondo". Lo ha detto il ct azzurro della nazionale italiana di pallavolo maschile Ferdinando De Giorgi dopo il successo 3-2 sulla Francia e la qualificazione alle semifinali del Mondiale in Slovenia. "Questo è un gruppo di ragazzi con valori ben chiari in mente, attaccati alla maglia, che si allenano quotidianamente con umiltà per migliorare e regalarsi gioie importati. Ora andremo a Katowice con il nostro solito atteggiamento, rispettando tutti, ma con la consapevolezza delle nostre forze e dei nostri punti deboli, ma anche con tanta voglia di fare bene per noi e per la nazione che rappresentiamo”, ha aggiunto De Giorgi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA