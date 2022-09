Pallavolo: De Togni (Aip), 'nel successo iridato fondamentale l'unità del gruppo azzurro'

Roma, 14 set. - "Sicuramente l'Italia non partiva da favorita ma i ragazzi hanno dimostrato quanto l'unità del gruppo sia stata fondamentale per il raggiungimento di un obiettivo comune. Hanno fatto un percorso entusiasmante culminato in una finale giocata con la leggerezza di chi è consapevole dei propri mezzi. Rinnovo le congratulazioni da parte mia e di tutto lo spogliatoio Aip ai nostri ragazzi Campioni del Mondo". Così in una nota il Presidente di Aip (Associazione italiana pallavolisti), Giorgio De Togni, commenta la vittoria degli azzurri ai mondiali di volley.

Pubblicità

"Spero -aggiunge De Togni- che tutti questi ottimi risultati da parte delle Nazionali Seniores e Giovanili, insieme a tutti i risultati e medaglie conquistate negli altri sport in questi due anni, sia da sprone per le Istituzioni nell'approvare in maniera definitiva la tanto attesa 'Riforma dello Sport', che porterà finalmente centinaia di migliaia di lavoratori sportivi ad essere riconosciuti dallo Stato, potendo così contribuire attivamente e con grande dignità alla vita sociale ed economica del nostro Paese”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA