Pallavolo: Europei, domani a Bari presentazione della fase in programma al Palaflorio

Bari, 28 nov. - Domani, martedì 29 novembre, nella sala giunta di Palazzo di città, alle ore 11.30, Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo, e Fefè De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale di volley maschile, presenteranno la fase dei campionati europei maschili che si giocheranno a Bari al Palaflorio la prossima estate. Gli Europei maschili verranno organizzati da Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord e si svolgeranno dal 28 agosto al 16 settembre 2023 in Italia a Roma, Perugia, Ancona e Bari con le finali in programma a Bologna. Alla conferenza stampa saranno presenti l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli e il sindaco Antonio Decaro. A margine dell'incontro Mimmo Magistro, fondatore e presidente dell'Amatori Volley Bari che nel 1984, primo club assoluto in Italia di pallavolo femminile, vinse in Germania la coppa confederale europea per squadre di serie A, riconsegnerà al sindaco Antonio Decaro il trofeo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA