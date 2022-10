Pallavolo: Mazzanti avvisa le azzurre, 'domani contro la Cina crocevia importante'

Rotterdam, 7 ott. - “Vittoria che abbiamo tenuto sotto controllo perché la partita tatticamente non era difficile. Non ci siamo presi tanti rischi in attacco gestendo la partita”. Così il ct della nazionale di pallavolo femminile Davide Mazzanti dopo il successo per 3-0 sull'Argentina che qualifica le azzurre ai quarti di finale del mondiale.

“È stata una partita lineare, le ragazze stanno bene non avevano bisogno di recuperare anche se adesso giochiamo tra meno di 24 ore -prosegue il ct dell'Italvolley-. Non abbiamo speso tantissimo oggi, questo match ci serviva per arrivare ancora meglio domani contro la Cina. E' una partita importante perché la Cina è sempre stato un crocevia significativo, quando abbiamo giocato contro li loro è sempre successo qualcosa che ci ha aiutato a fare ancora meglio”. Poi aggiunge: “Domani sarà divertente per noi, perché ci piace giocare contro di loro, e si definisce la griglia oltre a lanciarci ai quarti di finale che è ciò che aspettiamo da cinque mesi”, conclude Mazzanti.

