Pallavolo: Mazzanti, 'ko con Brasile un inciampo, alleno gruppo speciale e voglio diventi più forte'

Apeldoorn, 15 ott. - È un Davide Mazzanti emozionato e commosso quello che parla ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro gli Usa (25-20, 25-15, 27-25 i parziali) e che regala alle azzurre la medaglia di bronzo ai Mondiali di pallavolo. “Oggi è un mix di emozioni, ma la cosa che mi emoziona di più - dice il Ct - che è che mi sento fortunato perché vesto questa maglia e perché ho incontrato questo gruppo che è speciale”. Poi un pizzico d'amarezza: “Mi dà noia solo che non ci siamo goduti questo Mondiale. È diventata più un'attesa che un godersela”. Sul suo futuro: “La voglia che ho io è quella di diventare ancora più forte, ed è quello che ho sempre fatto in questi anni. Con il presidente e la federazione ho un rapporto molto franco, quello che capita giorno per giorno non è una sorpresa ma una cosa che condividiamo. Così quando condividi e capita un inciampo come in semifinale contro il Brasile hai le idee chiare su cosa bisogna fare”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA