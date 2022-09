Roma, 10 set. L'Italia di Fefè De Giorgi è in finale ai Mondiali di pallavolo e si giocherà il titolo domani con la Polonia. Gli azzurri in semifinale hanno liquidato la Slovenia per 3-0 (25-21, 25-22, 25-21).

