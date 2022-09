Arnhem, 29 set. - Quarta partita e quarta vittoria per l'Italvolley femminile ai campionati del mondo. Alla GelreDome Arena di Arnhem, dopo i successi contro Camerun, Porto Rico e Belgio, le campionesse d'Europa superano il Kenya per 3-0 con parziali di 25-15, 25-23, 25-17 e restano in vetta a punteggio pieno nel girone A.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA